Ayının saldırısından eşinin sayesinde kurtuldu

Artvin
'in Şavşat
ilçesi Balıklı köyünde kahvehanede çalışan Ahmet Aral
(58), iş çıkışı evininin önüne geldiği sırada karşısına ayı çıktı. Bir anda ayının saldırısına uğrayan adam, neye uğradığını şaşırdı. Bacağı ve vücudunun farklı yerlerinden yara alan adam, ayının saldırısından eşinin bağırması sayesinde kurtuldu. Sesleri duyarak kapıya çıkan Sevim Aral
, eşine ayının saldırdığını görünce bağırmaya başladı. Bunun üzerine korkan ayı koşarak uzaklaştı. Şavşat Devlet
Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olan Aral, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "İş çıkışı saat 19.00 sıralarında eve giderken, evin arkasından ayı çıktı. Homurdanarak üzerime atladı. İki, üç dakika boğuştuk. Daha sonra eşim kapıya çıktı. Bağırmasıyla ayı kaçtı. Her şey üç dakika içinde oldu. Bacağımdan yaralandım. Eşim kapıya çıkmasaydı daha büyük yara alabilirdim" diye konuştu. Eşi Sevim Aral ise "Sesleri duyunca dışarı çıktım, eşimle ayıyı boğuşurken gördüm. Bağırmaya başladım. Ayı uzaklaştı, eşime de 'Korkma, geçti' diyerek cesaret verdim. Daha sonra hastaneye götürdük" ifadelerini kullandı.