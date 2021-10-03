Balonla beyaz yolculuk

Balonlarda, evlilik teklifi, nikah gibi birçok etkinlik yapıldı. Pamukkale semalarındaki balondan beyaz cennetin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi. Ayrıca, Pamukkale çevresindeki çeşitli alanlardan gün doğumundan önce gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları aynı zamanda görsel şölen sunuyor. Doğa harikası bu görsel şölenler, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.