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Giriş Tarihi: 3.10.2021 23:03 Son Güncelleme: 3.10.2021 23:04

Balonla beyaz yolculuk

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Balonla beyaz yolculuk

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de, balon uçuşları tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Tatilciler balon uçuşları sayesinde, beyaz cennetin eşsiz güzelliğini gökyüzünden seyretti. Fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşattı. Travertenleriyle, tarihi kalıntılarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de, 2015 yılından beri sıcak hava balon turları yapılıyor. Tatilciler, beyaz cennette, yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini seyretmenin keyfini yaşadı. Sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça rağbet gördü.

Balonlarda, evlilik teklifi, nikah gibi birçok etkinlik yapıldı. Pamukkale semalarındaki balondan beyaz cennetin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi. Ayrıca, Pamukkale çevresindeki çeşitli alanlardan gün doğumundan önce gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları aynı zamanda görsel şölen sunuyor. Doğa harikası bu görsel şölenler, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.

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Balonla beyaz yolculuk
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