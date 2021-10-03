Bartın’da feci kaza: 2 ölü, 17 yaralı

Ankara'da yapılacak olan MHP Bölge İstişare Toplantısına katılmak üzere sabah 06.30 sıralarında içinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve yardımcısı Ahmet Kömeç'in de bulunduğu MHP Bartın teşkilatını taşıyan midibüs Bartın Zonguldak Karayolu Esenyurt mevkiinde bilinmeyen nedenle devrildi.

Devrilen midibüste Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Emniyet güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol da Bartın Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Kömeç ve Bartın MHP teşkilat üyesi Murat Sevilmiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, Akın'ın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Havanın yağışlı olduğu kayganlaşan yolda midibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği tahmin edilirken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.