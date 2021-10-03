Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bartın'da MHP toplantısına giden midibüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.10.2021 08:56 Son Güncelleme: 3.10.2021 09:31

Son dakika: Bartın'da MHP toplantısına giden midibüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Son dakika: Bartın’da MHP toplantısına giden midibüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika bilgisine göre Bartın’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi.

MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bartın'da MHP toplantısına giden midibüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA