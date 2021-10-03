Son dakika: Bartın’da MHP toplantısına giden midibüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.