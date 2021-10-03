Binlerce kişi ’Hortum olmasın duası’ etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Karadere beldesinde 2002 yılında yöreye zarar veren hortum felaketinin bir daha meydana gelmesini istemeyen Vatandalar hortumun geldiği bölge olan Karadere plajında toplanarak "hortum duası" yaptı.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve çevre beldelerden de gelen vatandaşlarla yaklaşık 3 bin civarı vatandaşın katıldığı yemek sonrasındaki duada, hayvanlar adak olarak kesilerek duaya katılanlara yemek ikramında bulunuldu. Yörede yasayan aşçıların büyük kazanlarda pişirdiği Yemeklerin ikram edilmesinin ardından eller semaya açılarak hortum ve afet yaşanmaması için dualar edildi.

Muhtar Mustafa Özdemir yaklaşık 3000 kisiye yemek verdik.. Amacımız seralarımıza gelebilecek her türlü felaketlere karşı dua edip hayır işleri yaptık. İnşallah Allah bizleri ve tüm çiftçileri sel hortum fırtına gibi felaketlerden korusun dedi.