Bir günde 29 durak gezdi

Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul
'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı. Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji'nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı. Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor. Bojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak. Köpeğe ise sürekli boji alanında uyuduğu için Boji adı verildi.
ÇİP TAKILDI
Boji, 18 Ağustos'ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Yapılan muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu. Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu tespit edilebiliyor. Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
ancak seyahati Avrupa yakası
ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy
-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor. Uygulama ile Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde en az 30 kilometre gezen Boji 10.30-15.30 saatleri arasında Göztepe'den Kartal
'a, Kartal'dan Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'den tekrar inip dinlendikten sonra yolculuğuna devam etti. Boji inen yolculara yol veriyor, bekleyip tren içine geçiyor sakin bir şekilde içeri geçip kendisine bir yer buluyor, metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor. Boji yolcular tarafından da çok seviliyor. DHA
METROYA NEŞE KATIYOR'
Yolculardan Abdulkadir Yalçın, "Bence çok güzel. Metroya neşe katıyor. Yüzümüzü güldürüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çok güzel bir uygulama. Köpek hiç huysuzlukta çıkarmıyor" dedi. Mustafa Kaya
ise, "Böyle uslu bir yolcumuz var yalnız maskesi yok. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" dedi.