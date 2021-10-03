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Giriş Tarihi: 4.10.2021 02:48

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde yangın!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da 5 yıldızlı otelde yangın!

Torba Mahallesi Usuluk koyunda faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelde, LPG patlaması sonrası çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Edinilen bilgilere göre Torba Mahallesi Kaynar Mevkii Usuluk koyunda faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir Otel'de gece 01:00 sularında bir patlama meydana geldi.

LPG tüplerinden kaynaklandığı bilgisi edinilen patlamanın ardından otelde yangın başladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun mücadeleleri sürüyor. Patlama ve sonrasında meydana gelen yangında yaralanan olup olmadığı bilgisi henüz edinilemedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Bodrum'da 5 yıldızlı otelde yangın!
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