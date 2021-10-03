Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Yukarıçıyanlı köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk babası İsmail Semercioğlu, içinde yarım kalan eğitim aşkını çocuklarına aşıladı. Çocuklarına her fırsatta okumanın önemini anlatan fedakar baba, çocuklarını gönderdiği dershanelere senet imzalamak zorunda kaldı.
Zamanla çoğalan borç yükünün altından kalkamayınca traktörünü satmak zorunda kalan İsmail Semercioğlu, okutup meslek sahibi yaptığı çocuklarının desteğiyle yıllar sonra tekrar traktör aldı. Semercioğlu çiftinin çocuklarından kalp damar cerrahı Oğuzhan İstanbul'da bir hastanede, inşaat mühendisi olan Taha ve Samet ile polis memuru olan Orhan İstanbul'da çalışıyor. Öğretmen olan Selçuk ise, Kadirli ilçesinde bir okulda görev yapıyor.
BEN OKUYAMADIM ÇOCUKLARIM OKUSUN İSTEDİM
Köyde 10 kardeşi ile birlikte büyüdüğünü belirten 63 yaşındaki İsmail Semercioğlu, çiftçi olan babasının kendilerini ancak ilkokul bitene kadar okutabildiğini söyledi. Kendisinin de babası gibi çiftçi olduğunu söyleyen İsmail Semercioğlu; "Babam bizi ancak ilkokul bitene kadar okutabildi. Aslında okutmak isterdi ama maddi imkansızları vardı.
Mecbur tarlada çalışmamız gerekiyordu. 1986 yıllında eşim Semiha ile evlendim. Düğünümü de kendim yaptım. Daha sonra Selçuk dünyaya geldi. Biz aslında eşimle birlikte kız çocuk istiyorduk. Kız çocuk sahibi olabilmek için 5. çocuğa kadar yaptık. Ama Allah nasip etmedi. Çocuklarımın hepsine nasihatim okumaları ve kendilerini kurtarmaları oldu. Cebimde param olmasa bile bir şekilde borç bulup çocuklarıma gönderdim. Çünkü onların okuması her şeyden önemliydi.
Buğday, karpuz ve arpa ekiyordum. Bunları satıp parasıyla hem geçiniyor, hem de 5 çocuğumu okutuyordum. Çok zor zamanlar yaşadık. Çocuklarımı dershaneye gönderirdim. Param olmadığı için bana senet imzalatırlardı. Köydeki arkadaşlar bir, iki çocukları için senet imzalarken ben 5 senet birden imzalardım. Senedin birinin borcu bitse diğeri başlardı" dedi.
SIRTINDA TAŞIDI
Anne Semiha Semercioğlu (55) ise kalabalık bir ailede büyüdüğünü belirterek; " Biz 9 kardeştik. En büyükleri bendim. İlkokulu bitirir bitirmez çalışmaya başladım. Hem tarlada çalışıp ev işlerine bakıyordum hem de benden küçük 8 kardeşimi büyütüyordum. Evlenince kız çocuğumuzun olmasını çok istedik.
Ama rabbim bize 5 pırıl pırıl erkek çocuk verdi. Şu anda kalp cerrahı olan oğlum Oğuzhan küçüktü. Köy ilkokulu 4 kilometre uzakta ve tepelik bir yerdeydi. Çocuklar okula gitmek için dereden geçerlerdi. Nisan ayı gibi derenin suyu yükselirdi. Oğuzhan'ı sırtıma alıp okula götürürdüm. Çocuklarımı çok zor şartlara rağmen okuttuk" dedi.
HEPSİ MESLEK SAHİBİ OLDU
Hem okuduklarını hem de tarlada babasına yardım ettiklerini belirten Mühendis Taha Semercioğlu ise; "Babam çiftçi olduğu için çoğunlukla ona yardım ederdik. Maddi zorluklar içerisinde büyüdük ve okuduk. Zamanla borçlar çoğalınca babam traktörünü satmak zorunda kaldı. Biz de 2017 yılında babama destek olup yeni model bir traktör aldık. Çok şükür hepimiz mesleğimizi elimize aldık"dedi.
İstanbul'da polis memurluğu yapan Orhan Semercioğlu ise; "Hem okudum hem de tarlada çalıştım. Yaz aylarında bodrumda garsonluk yapar otellerde çalışırdık kardeşlerimle. Hem babama destek olur hem de okul parasını biriktirirdik. Babam bizi okutmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterdi" dedi.
ONLARIN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ
İstanbul'da kalp damar cerrahlığı yapan Oğuzhan Semercioğlu ise; "Eğitim hayatımız zor ve meşakkatli geçti. Annem beni sırtında taşır, dereyi geçirirdi. Annem şimdi bel fıtığı. Babam cebindeki son kuruşuna kadar bize verirdi. Ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz" diye konuştu.