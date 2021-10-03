Cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkaladı! Alkollü çıktı

'AĞIZ SUYUYLA GARGARA YAPTIM'

Kendi aracıyla Gemlik'ten Bursa istikametine seyrederken ilçe çıkışındaki polis kontrol noktasında çevrildiğini belirten Gürcü, "Trafik uygulaması yapılacağı söylendi. Araçtan inerek gerekli işlemler yapıldı alkolmetre cihazına üfledim ve 1.03 promil alkollü çıktım. Fakat ben o gün alkol kullanmamıştım. Ben alkol almadığımı söylememe rağmen polis arkadaşlar cihazın 1.03 promil çıktığını dolayısıyla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Ben de siz prosedürü uygulayın ben itiraz edeceğim dedim. Ehliyetim alındı ve aracıma el konuldu. Ben devlet hastaneye giderek kan testi yaptırmak istedim fakat adli konu olmadığım için test yapmadılar. Bu sefer özel bir hastaneye gittim 2 tüp kan verdim. Yapılan tetkiklerde kanımda alkol olmadığı tespit edildi. Ben o gün gerçekten alkol kullanmamıştım. Şöyle; evden cacık yiyip çıktığım için ağzımı ağız gargarasıyla çalkalamıştım. Jandarma tarafından alınan ifademde de söyledim bunu" dedi.