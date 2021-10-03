Ceset sandığını böyle yaptılar

Kocaeli
Darıca sahilinde cesedi bulunan gayrimenkul zengini 78 yaşındaki Yılmaz Sezer
'in kendisine ait yatta öldürülüp, cesedinin sandığa konulup denize atıldığı ortaya çıkmıştı. SABAH, zanlıların atölyede sandığı yaparken çekilmiş görüntülerine ulaştı. Gemlik
açıklarında yattan denize bırakılan sandığın sürüklenerek Kocaeli Darıca sahiline vurduğu belirlendi.
Darıca sahilinde 19 Eylül'de bulunan sandık içindeki cesedin gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'e ait olduğu belirlenmişti. Cinayet, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer'in kayıp olan iki yat ve teknesinden yola çıkılarak çözülmüştü. Cinayetle ilgili Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.'nün (54) de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Zanlıların Bursalı işadamı Yılmaz Sezer'i kendisine ait yatta tuttukları ve işkence yaptıkları, olay sonrası ise bu yatı ve tekneyi Tuzla
'da bir marinaya çektikleri tespit edilmişti. Yılmaz Sezer'in imam nikâhlı eşi G.Ö.'nün zanlılarla birlikte plan yapıp eşini tuzağa düşürdüğü ortaya çıkmıştı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Korkunç cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlıların kendi yatında öldürdükleri Sezer'in cesedini koymak amacıyla kontraplak satın alıp Gemlik'teki atölyede sandık yaptığı belirlendi. O anlara ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Zanlıların, Sezer'in cesedini sandığa koyduktan sonra, denize bırakmak amacıyla el vinci alırken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlılar, Sezer'in cesedini sandığa koyduktan sonra, kendisine ait yat ile Gemlik açıklarında vinç yardımıyla denize bıraktı. Ancak vinç sandığı taşıyamayarak koptu ve vince ait demir parçası sandık üzerinde takılı kaldı. Zanlılar demirin ağırlığından dolayı sandığın deniz dibine çökeceğini zannedip, bölgeden ayrıldı. Ancak denizdeki akıntıyla birlikte sandık Gemlik'ten yaklaşık 54 deniz mili uzaklıktaki Darıca sahiline sürüklendi. Zanlılar cinayetin ardından işadamına ait yat ve tekneyi Tuzla sahiline götürüp, demirledi. Tekne ve yatın Tuzla'ya götürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.