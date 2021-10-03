Çıkar evliliğine tazminat cezası

Ankara'daki bir boşanma davasında kadın, küfrettiği ve kendisini evden kovduğunu iddia ettiği eşinden yoksulluk nafakası istedi. Kendinden 47 yaş büyük eşine açtığı davada yerel mahkeme, "erkekle maddi çıkar için evlendiği, evlilik birliğini sürdürme amacı bulunmadığı, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediği ve evden ayrıldıktan sonra eşi için çeşitli söylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle kadının, küfreden ve eşini evden kovan erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğuna karar verdi.