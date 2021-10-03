Cinayet gibi kaza: 3 ölü

İstanbul
Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde bulunan bir restoranda yemek yemek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi
Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hızlı olduğu belirtilen 21 yaşındaki M.Ş.'nin kullandığı otomobil, cadde üzerinde bulunan bir restoranda yemek yemek için yolun karşısına geçmeye çalışan akraba oldukları öğrenilen Aydın Akça
, Sabri Akça
ve Hatice Kamışlıdere
'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aydın Akça'nın olay yerinde öldüğü, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere ise yaralı olarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan iki yaralı hayatını kaybetti. Sürücü M.Ş.'nin ise olay yerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Kazada ölem 3 kişinin otomobillerini park ettikten sonra yemek yemek için yolun karşısında bulunan restorana gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.