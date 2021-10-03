"Demir Adam" ayağa kalktı





Çünkü başımıza yine aynı şeyin gelebileceğini belki bu gebeliği sonlandırmak zorunda kalabileceğimizi ya da bir tane daha hastalık sahibi çocuk olabileceğimizi düşünmek bile bizim için çok korkunç bir şeydi. Ama gayet sağlıklı bir bebeğimiz oldu ve onu hem bizim için hem de Demir Ali için Allah'ın bir hediyesi olarak görüyorum.