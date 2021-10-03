Dernekteki yolsuzluğu Diyanet ortaya çıkardı: 56 yıl hapsi isteniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, müfettişlere yaptırdığı incelemenin ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından Nuh K. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Savcılığın iddianamesinde, İstanbul Sarıyer'deki cami derneğinin başkanlığını yapan Nuh K.'nin suça konu eylemlerine ilişkin Diyanet müfettişlerinin suç duyurusu belgelerine yer verildi. Buna göre, Sarıyer'deki cami müştemilatında mülkiyeti hazineye ait 7 işyerinin kirada olduğu, kiraların da Nuh K.'nin başkanlığını yaptığı kültür ve yardımlaşma derneğince tahsil edilip harcandığı belirtildi. Ancak ortada bir yıllık kira sözleşmesinin bulunduğu, diğer yıllara ait sözleşme olmadığı belirtildi.

MÜFETTİŞLER ORTAYA ÇIKARDI

Müfettiş raporuna göre derneğin bir banka hesabı olmasına rağmen, gelir gider için banka hesabının kullanılmadığı, yalnızca bir kiracının 2017 yılında bu hesaba 79 bin 200 lira kira yatırdığı belirlendi.

İddianamede, "Kiralar banka hesabına yatırılmadığından, düzenli kayıt tutulmadığından ve geçmişe ait kira sözleşmeleri bulunmadığından işyerinin aylık ve yıllık kira bedellerinin ne kadar tuttuğunun belirlenemediği anlaşılmıştır" denildi.

Şüpheli Nuh K. ile diğer dernek görevlilerinin çelişkili ifadeler verdiği belirtilerek, sadece 2018 yılında mülkiyeti hazineye ait olan işyerlerinden elde edilen kira gelirlerinden gerçeğe aykırı işçilik masrafı gösterilerek makbuz kesildiği ve 370 bin lira kira gelirinin usulsüz harcandığı kaydedildi.

KAÇAK İNŞAAT YAPTIRDI

Dernek başkanı Nuh K.'nin plansız, projesiz ve ilgili makamlardan izin almadan cami yanına Kuran kursu diye ek inşaatlar yaptırmaya kalkıştığı, ancak bu yerlerde çocukların eğitim görmesinin mümkün olmadığı dile getirildi. Kaçak ek inşaatların bir kısmını belediyenin yıktığı, daha sonra Nuh K.'nin kaçak yapıları tekrar yaptırdığı vurgulandı.

İddianamede, "Halkın yardım paralarıyla yapılan cami müştemilatındaki işyerlerinin usulüne uygun işletilmediği; gizli, saklı ve kayıtsız işler yapılarak menfaat sağlandığı" vurgulandı.

Savcılık, Nuh K.'nin "Dernekler Kanununa muhalefet" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından 8 ayrı eylem için zincirleme olarak toplamda 8 yıldan 56 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.