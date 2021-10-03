Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı ayağa kalkıyor

Restorasyon proje sürecinin tamamlanmasıyla birlikte uygulama aşamasına geçildi. En büyük avantajımız, Anadolunun en iyi korunmuş Roma dönemi tapınaklarından olan bu tapınağın restorasyonu için mimari bloklarının büyük ölçüde mevcut olması en büyük avantajımız. Tek tek belgelenerek belli bir düzen içerisinde istiflenen blokların eski yerlerine konulmasıyla tapınak antik dönemdeki ihtişamına büyük ölçüde kavuşacak.

KÜLTÜR TURİZMİNE BÜYÜK KATKISI BU OLACAK

Kızıl: Muğla'nın deprem bölgesinde olmasına rağmen 1860 yıldır 16 sütunu ile inanılmaz bir şekilde kalmayı başaran bu görüntüsü ile bile ilgileri üzerine çekmektedir.

Pronaos, naos ve opisthodomos duvarları ve eksik sütunların sağlamlaştırılarak yerlerine konulması ile ayağa kaldırılacak olan tapınağın ülkemiz ve bölgemiz için hem kültür mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılıması, hem kültür turizmi açısından büyük bir kazanım olacağını söyledi. Yerlerine dikilen iki sütunun alt tamburları ile dahi tapınağın havasının değiştiğini ifade eden Kızıl; şu an tapınak alanı bir restorasyon atölyesi ve taş hastanesi niteliğinde. Bütün taşlar muayene edilerek sorunları teşhis ediliyor sonra bilimsel kriterler doğrultusunda tedavisi yapılarak ayağa kaldırılıyor. Eksik blokların bulunması için tapınağın güneyinde yapılan kazı çalışmalarımızda önemli buluntular elde edildi.

Kızıl, yerlerine dikilen kuzey cephenin doğu ucundaki iki sütunun bir dönüm noktası olduğunu belirterek restorasyon çalışmalarında mümkün mertebe modern malzeme kullanmaktan kaçınacaklarını vurguladı.

1860 yıl sonra, ne zaman ve neden yıkıldıkları şimdilik tam olarak bilinmeyen sütunlardan iki tanesinin alt tamburlarının yerlerine konulması çalışmalarına Milas Kaymakamı Mustafa Ünver BÖKE, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya BİNGÖL, Müze Müdürü Mehmet ÇELEBİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay AKTÜRK ile Kazı ekip üyeleri ve çalışanları katıldı.