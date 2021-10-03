Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı ayağa kalkıyor

Restorasyon proje sürecinin tamamlanmasıyla birlikte uygulama aşamasına geçildi. En büyük avantajımız, Anadolunun en iyi korunmuş Roma dönemi tapınaklarından olan bu tapınağın restorasyonu için mimari bloklarının büyük ölçüde mevcut olması en büyük avantajımız. Tek tek belgelenerek belli bir düzen içerisinde istiflenen blokların eski yerlerine konulmasıyla tapınak antik dönemdeki ihtişamına büyük ölçüde kavuşacak.
KÜLTÜR TURİZMİNE BÜYÜK KATKISI BU OLACAK
Kızıl: Muğla'nın deprem bölgesinde olmasına rağmen 1860 yıldır 16 sütunu ile inanılmaz bir şekilde kalmayı başaran bu görüntüsü ile bile ilgileri üzerine çekmektedir.
Pronaos, naos ve opisthodomos duvarları ve eksik sütunların sağlamlaştırılarak yerlerine konulması ile ayağa kaldırılacak olan tapınağın ülkemiz ve bölgemiz için hem kültür mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılıması, hem kültür turizmi açısından büyük bir kazanım olacağını söyledi. Yerlerine dikilen iki sütunun alt tamburları ile dahi tapınağın havasının değiştiğini ifade eden Kızıl; şu an tapınak alanı bir restorasyon atölyesi ve taş hastanesi niteliğinde. Bütün taşlar muayene edilerek sorunları teşhis ediliyor sonra bilimsel kriterler doğrultusunda tedavisi yapılarak ayağa kaldırılıyor. Eksik blokların bulunması için tapınağın güneyinde yapılan kazı çalışmalarımızda önemli buluntular elde edildi.
Kızıl, yerlerine dikilen kuzey cephenin doğu ucundaki iki sütunun bir dönüm noktası olduğunu belirterek restorasyon çalışmalarında mümkün mertebe modern malzeme kullanmaktan kaçınacaklarını vurguladı.
1860 yıl sonra, ne zaman ve neden yıkıldıkları şimdilik tam olarak bilinmeyen sütunlardan iki tanesinin alt tamburlarının yerlerine konulması çalışmalarına Milas Kaymakamı Mustafa Ünver BÖKE, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya BİNGÖL, Müze Müdürü Mehmet ÇELEBİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay AKTÜRK ile Kazı ekip üyeleri ve çalışanları katıldı.
Kızıl, ayrıca antik kentte kazıya başladıkları ilk günden bu yana temizlik, sondaj, jeofizik, kent planının çıkarılması, çevre düzenleme, tapınak, agora, tiyatro, nekropol, hamam ile surlarda olmak üzere pek çok noktada başarılı çalışmalar yürttüklerini, özellikle agora, tiyatro ve hamam komleksinde önemli kalıntıları gün yüzüne çıkarttıklarını ifade etti.
Kızıl, 12 ay kazı çalışması yürütülen kentte çalışmaların yıl sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi.
Kızıl ayrıca desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Türk Tarih Kurumuna, Muğla Valiliğine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Milas Müze Müdürlüğü'ne teşekkür etti.