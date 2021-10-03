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Giriş Tarihi: 3.10.2021 12:31

Fotoğraf çektirmek isterken kuzenini öldürdü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Fotoğraf çektirmek isterken kuzenini öldürdü

Şanlıurfa’da pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek isteyen genç, kazara kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde dün gece Bekir T, kuzeni Furkan T'nin evine gitti. Evde oturdukları esnada evdeki pompalı tüfeği alan Furkan T, tüfekle fotoğraf çekilmek istedi.

Bekir T'nin fotoğrafı çektiği sırada Furkan T'nin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Bekir T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bekir T. ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Bekir T. hayatını kaybetti.

Bekir T'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bekir T'nin ölümüyle ilgili polis ekipleri Furkan T'yi gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fotoğraf çektirmek isterken kuzenini öldürdü
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