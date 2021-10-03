Fuar alanından bilgisayar çaldı! Kısa sürede yakaladılar

İstanbul Emniyeti; Bakırköy'deki bir fuar alanında bulunan stanttan dizüstü bilgisayarı çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video

Olayı fuar alanını temizlemekle görevli M.A'nın (26) gerçekleştirdiği saptandı. M.A.'nın temizlik yaptığı esnada bilgisayarın bulunduğu odaya girerek bilgisayarı aldığı, tişörtünün altına saklayıp odadan çıktığı ve bilgisayar ile birlikte olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. M.A, Beyoğlu İlçesi'nde çaldığı bilgisayarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen M.A. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.