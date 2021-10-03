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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:04 Son Güncelleme: 3.10.2021 13:05

Gaziantep'te vahşet: Evinin önünde katledildi!

DHA
Gaziantep’te vahşet: Evinin önünde katledildi!

Gaziantep'te korkunç bir cinayet işlendi. Evinin önünde tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan Ahmet Bozkurt (39) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı...

Kanlı olay, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bozkurt, evinin önünde daha önce de tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı. İki yerinden bıçaklanan Bozkurt, yaralandı. Başına da taş atılan Bozkurt, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doktor Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bozkurt, sabaha karşı hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan olaya karıştıkları tespit edilip gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep'te vahşet: Evinin önünde katledildi!
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