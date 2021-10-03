Gaziantep’te vahşet: Evinin önünde katledildi!

Kanlı olay, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bozkurt, evinin önünde daha önce de tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı. İki yerinden bıçaklanan Bozkurt, yaralandı. Başına da taş atılan Bozkurt, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doktor Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.