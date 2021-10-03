Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da topladıkları mantarı yiyen 6 kişi zehirlendi
Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:58 Son Güncelleme: 3.10.2021 20:04

Hatay’da topladıkları mantarı yiyen 6 kişi zehirlendi

Hatay’da topladıkları mantarı yiyen 6 kişi zehirlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mantar toplayan 6 kişi bu mantarları akşam yemeğinde ve kahvaltıda yedi. Yedikleri mantardan zehirlenen şahıslar hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ile Remzi Akalın, Sultan Durak, Fatma Karaduran, İsmet Kirkit ve Selim Öztaş, dün öğle saatlerinde doğada kendiliğinden yetişen mantarları topladı.

MANTARLARI AKŞAM YEMEĞİNDE VE KAHVALTIDA TÜKETTİLER

Mantarları pişirip akşam yemeğinde ve kahvaltıda yedikten sonra sağlık sorunları yaşayan 6 kişi, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Burada yapılan tedavilerinin ardından Sultan Durak ve Fatma Karaduran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, İsmet Kirkit ile Ayşe Akalık ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Remzi Akalın ve Selim Öztaş'ın tedavisinin ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da topladıkları mantarı yiyen 6 kişi zehirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA