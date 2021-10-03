Hatay’da topladıkları mantarı yiyen 6 kişi zehirlendi

MANTARLARI AKŞAM YEMEĞİNDE VE KAHVALTIDA TÜKETTİLER

Mantarları pişirip akşam yemeğinde ve kahvaltıda yedikten sonra sağlık sorunları yaşayan 6 kişi, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Burada yapılan tedavilerinin ardından Sultan Durak ve Fatma Karaduran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, İsmet Kirkit ile Ayşe Akalık ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Remzi Akalın ve Selim Öztaş'ın tedavisinin ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.