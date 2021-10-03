Havalar soğudu petekler açıldı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte başlayan yağmurlar, hava sıcaklıklarının da düşmesine neden oluyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle, yer yer fırtına ve sağanak yağış uyarıları yapılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye
'nin kuzey kesimleri ile iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor.
Pazar günü, Erzincan
, Erzurum
, Tunceli
, Kars
, Ağrı
ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Pazartesi gününden itibaren ise sağanak yağış parçalı bulutlu havaya kendini bırakırken, Artvin
'de kuvvetli yağış olacağı bildirildi.
Salı ve çarşamba günü Doğu Anadolu
bölgesinin bazı illerinde yüksek kesimlerde kar yağışı tahmini yapılıyor.
Perşembe gününden itibaren Karadeniz
kıyısı ve İstanbul
'da yağışlı havanın etkisinde kalırken, yurdun diğer kesimlerinde güneşli hava kendini gösterecek. SABAH