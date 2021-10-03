İBB’nin sorumsuzluğu gözler önüne serildi! 1 aydır asfalt çalışması yapılmadı

Esenler Belediye tarafından yapılan açıklamada, "İBB İSKİ'nin Fatih Mahallesi 212-213 sokaklardaki altyapı çalışmasını 1 ay önce bitirmesine rağmen bu sokaklarımızda asfaltlama yapmaması Esenlerlileri sıkıntıya sokuyor. Çamur ve Çukur bırakılan sokaklarımızın asfaltlanması için İBB'yi bir an önce işini yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.