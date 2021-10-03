Kadıköy’ün dilenci kedisi Nokta mama için her role bürünüyor

Daha sonra bizim mağazamıdan çıkan insanlar ona mama vermeye başladıkça o da mamanın kaynağını çözdü. O gün bugündür yaklaşık 2 yıl boyunca burada yatıyor burada kalkıyor. Gelen müşterilere sakat taklidi yapıyor, mamaların üzerine atlıyor. Ne yapıyor ne ediyor mama aldırıyor. Ona kalsa günde 20 paket mama aldırır ama biz izin vermiyoruz artık. Çok tatlı bir dolandırıcı, adı dilenciye çıktı burada" ifadelerini kullandı.