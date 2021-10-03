Kaza yapan araç içinde mahsur kalan sürücü yanarak can verdi

Kaza, Ankara-Ayaş yolu Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir yolu üst geçidinde saat 05.00 sularında meydana geldi. Etimesgut yönüne giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TCDD üst geçidinin ayağına çarptı.

Otomobil, çarpmanın ardından savrularak bir anda alev alırken, otomobil sürücüsü ise araç içinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ismi belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.