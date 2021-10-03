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Giriş Tarihi: 3.10.2021 10:23

Kaza yapan araç içinde mahsur kalan sürücü yanarak can verdi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kaza yapan araç içinde mahsur kalan sürücü yanarak can verdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde, demir yolu üst geçidinin ayağına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü araç içinde mahsur kaldı. Otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç içinde mahsur kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Ankara-Ayaş yolu Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir yolu üst geçidinde saat 05.00 sularında meydana geldi. Etimesgut yönüne giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TCDD üst geçidinin ayağına çarptı.

Otomobil, çarpmanın ardından savrularak bir anda alev alırken, otomobil sürücüsü ise araç içinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ismi belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza yapan araç içinde mahsur kalan sürücü yanarak can verdi
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