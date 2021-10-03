Konya’da korkunç olay! 2 kişiyi öldürüp, intihar etti

İlk olay ilçeye bağlı Çakıllar Mahallesinde meydana geldi. Tacettin Ünal iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Memiş Er'in evine geldi. Ünal, burada yaşanan tartışma sonucu Memiş ve eşi Gülsüm Er'e bıçakla saldırdı.
(Tacettin Ünal)
HUSUMETLİ OLDUĞU ADAMIN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Gülsüm Er aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, boynundan ve elinden yaralanan Memiş Er Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünal ise olay yerinden kaçtı.
(Yaşar Ali Kıyılmaz)
BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İkinci olay ise 3 saat sonra ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi Pirenli Mevkiinde meydana geldi. Hayvancılık yaptığı öğrenilen Yaşar Ali Kıyılmaz (38), ağılındaki yatağının üzerinde başından av tüfeği ile vurularak ölmüş halde bulundu.
AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ
Jandarma ekipleri yapılan çalışma sonrası Kıyılmaz'ın cinayete kurban gittiği, bu olayında şüphelisinin Tacettin Ünal olduğunu tespit etti. Ekipler, kısa süre sonra aynı tüfekle intihar eden Ünal'ın da cansız bedenine ulaştı. Soruşturma sürüyor.