Konya’da korkunç olay! 2 kişiyi öldürüp, intihar etti

(Yaşar Ali Kıyılmaz)

BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İkinci olay ise 3 saat sonra ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi Pirenli Mevkiinde meydana geldi. Hayvancılık yaptığı öğrenilen Yaşar Ali Kıyılmaz (38), ağılındaki yatağının üzerinde başından av tüfeği ile vurularak ölmüş halde bulundu.

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Jandarma ekipleri yapılan çalışma sonrası Kıyılmaz'ın cinayete kurban gittiği, bu olayında şüphelisinin Tacettin Ünal olduğunu tespit etti. Ekipler, kısa süre sonra aynı tüfekle intihar eden Ünal'ın da cansız bedenine ulaştı. Soruşturma sürüyor.