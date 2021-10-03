Korkunç cinayette yeni görüntülere SABAH ulaştı! Ceset sandığını böyle yaptılar





Cinayetle ilgili Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.'nün (54) de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Zanlıların Bursalı işadamı Yılmaz Sezer'i kendisine ait yatta tuttukları ve işkence yaptıkları, olay sonrası ise bu yatı ve tekneyi Tuzla'da bir marinaya çektikleri tespit edilmişti.