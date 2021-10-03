“Kötü arkadaş” cinayeti: Sopayla döve döve katletti

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Cennet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: 23 yaşındaki Muhammed M., kardeşi Ali M.'nin 30 yaşındaki evsiz Yalçın Ariç ile arkadaşlık yaptığını öğrendi. Kardeşini Ariç ile arkadaşlık yapmaması için defalarca kez uyaran Muhammed M., ikilinin arkadaşlıklarına son veremeyince kanlı bir yola başvurdu.

SOPAYLA DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ

Muhammed M., güpegündüz vakit eline aldığı sopayla boş arazide yaşayan Ariç'i bulup darp etmeye başladı. Ariç başına ard arda aldığı sopa darbeleriyle feci şekilde hayatını kaybetti, ağabey Muhammed M. ise gözlerden kayboldu. Kısa bir süre sonra bölgedeki diğer evsizler, Ariç'in bir kanepe üzerinde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Kanepeye yaklaşanlar Ariç'in öldürüldüğünü görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

AĞABEY KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerinde inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilişkilerinin olduğunu tespit ettikleri ağabey Muhammed M.'yi ve kardeşi Ali M.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Öte yandan öldürülen Yalçın Ariç'in cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Muhammed M.'nin kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği için öldürdüğü Yalçın Ariç'in farklı suçlardan tam 61 adet kaydının bulunduğu, Muhammed M.'nin ise 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.