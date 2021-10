Kovid-19’dan ölüm sayısı 5 milyonu aştı

YENİ tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı özellikle aşı olmayan kişiler arasında ölüm oranlarının yükselmesine neden olurken, cuma günü dünya genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 milyonu aştı. Kovid- 19'a karşı aşılama oranlarına ilişkin istatistiksel veriler sunan Our World in Data sitesine göre, şu ana kadar dünya nüfusunun yarısından fazlası en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu. Kovid-19'dan 2,5 milyon can kaybının sadece 236 günde kaydedildiği ifade edildi. Son 7 günde kaydedilen küresel çaptaki can kayıplarının yarısından fazlası ABD Meksika ve Hindistan'da meydana geldi. Geçtiğimiz hafta dünya çapında günde ortalama 8 bin can kaybı kaydedildi, bu bir dakikada 5 ölüm anlamına geliyor