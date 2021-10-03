Küçük olduğu için arabayı arkadaşına kiralatmış

KONYA
'DA bir hafta önce iki otomobilin çarpışması sonucu Eda Naz
Güngör (14) ve arkadaşı Irmak Altuntaş
'ın (16) öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü A.Ö. (17) tutuklandı. Zanlı ifadesinde yaşı küçük olduğu için aracı arkadaşına kiralattığını söyledi. 24 Eylül'de yaşanan kaza ile ilgili tutuklanan A.Ö. ifadesinde, "Benim yaşım küçük olduğu için araç kiralayamamıştım. O nedenle arkadaşım aracı benim için kiralamıştı. Gece 23.00 sıralarında arkadaşım kiraladığı aracı bana getirdi. 1 saat kadar çarşıda vakit geçirdik" dedi. A.Ö., kavşaktan geçerken, bir aracın yaklaştığını farkettiğini belirterek, "Ancak hızı yavaştı. Bu nedenle kavşağı geçebileceğimi düşündüm. Tekrar araca baktığımda aracın hızlandığını gördüm. Yolun ortasında olduğum için bir an önce kavşaktan çıkmak için gaza bastım. Sonra araç bizim aracın arka kısmına doğru hızlı bir şekilde vurdu. Kazadan sonra Eda Naz ve Irmak yerde yatıyorlardı" dedi.