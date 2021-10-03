Malatya’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yaralı olarak araçtan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan 5 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan ismi öğrenilemeyen bir kişi de yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, tedavisi süren 4 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.