Megakentte İstanbulkart krizi! İBB vatandaşı yağmur altında bekletti!

Sırada bekleyen Emel Zabun, "Saat 14.00 beri çocuğumla burada bekliyorum. İçeriyi de görmüyorum, personel sayısı mı yetersiz, sistemlerde mi bir hata var belli değil. İnşallah sıra gelecek. 2 saattir bekliyorum" diye konuştu.