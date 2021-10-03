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Giriş Tarihi: 3.10.2021 11:37 Son Güncelleme: 3.10.2021 12:00

Megakentte İstanbulkart krizi! İBB vatandaşı yağmur altında bekletti!

DHA
Megakentte İstanbulkart krizi! İBB vatandaşı yağmur altında bekletti!

İstanbulkart krizi bitmek bilmedi. İBB, İstanbulkart’larının HES kodlarıyla eşleştirilmesini istemişti. Ancak bu konu için yeterli bir çalışma yürütmeyen İBB, talebe yetişemedi. Bunun üzerine birçok noktada kuyruklar meydana geldi. Son olarak Ümraniye’deki İstanbulkart başvuru merkezi önünde yüzlerce kişi yağmur altında sıra bekledi. Mağdur olan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi...

İstanbul Ümraniye Halgun Alagaş Spor Kompleksi'nde bulunan İstanbulkart başvuru merkezi önünde dün yağmur altında uzun kuyruk oluştu. HES kodlarını kartlarıyla uyumlu hale getirmek isteyenler ve yeni kart talebinde bulunanlar dakikalarca bekledi.

Sırada bekleyen Emel Zabun, "Saat 14.00 beri çocuğumla burada bekliyorum. İçeriyi de görmüyorum, personel sayısı mı yetersiz, sistemlerde mi bir hata var belli değil. İnşallah sıra gelecek. 2 saattir bekliyorum" diye konuştu.

Bir buçuk saattir beklediğini söyleyen Mahmut Ceylan ise, "Çok yoğunluk var. Pazartesi okula gideceğiz. 2 araçla okula gidiyorum. Çavuşbaşı'ndan buraya geldim. Bekliyorum inşallah sıra gelir" dedi.


Öğrenci olduğun söyleyen Elif Yıldız, "Yarım saattir sıradayım. Öğrenci indiriminden faydalanmak için buradayım. Saat 17.30 kapanacağını söylediler. İnşallah kapanmadan sıra gelir. Okullar, üniversiteler açılacak geliş gidişlerde kullanmak için. Sıradakilerin çoğu öğrenci zaten" şeklinde konuştu.

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Megakentte İstanbulkart krizi! İBB vatandaşı yağmur altında bekletti!
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