Önce kuaför, sonra karakol

İSTANBUL Ataşehir
'de lüks bir kuaför salonunda saç boyattığı sırada kafa derisi yanan ve saçları kopan Deniz Yalçın
, kuaför hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay geçen temmuzda yaşandı. Deniz Yalçın, saçlarını boyatmak kuaföre gitti. Salonunu işleten Özgenç Özcan
, 450 lira karşılığında saçını boyayabileceğini söyledi. İddiaya göre başının ve kolunun ağrıdığını da söyledi. Bu sözler üzerine Deniz Yalçın, kendisini kötü hissediyorsa başkasının boyamasını söyleyen kadına herhangi bir sorun olmayacağını ifade etti. Kuaför Özcan, Yalçın'ın saçını boyadı ve bahçede oturarak beklemesini söyledi. Yaklaşık bir saat bekleyen kadın daha sonra içeri girdi ve saçı yıkandı. Yıkama sırasında kadının saçları dökülmeye başladı. Aynaya bakan kadın kafasının üst kısmında yanık ve saç kopmalarının olduğunu görünce şoke oldu. Kuaför işlemin yanlışlıkla olduğunu, kendi hatasından kaynaklandığını söyledi. Yanan ve kopan saç yerlerini kapatmak için saçına kaynak saç taktı. Yalçın yanan derisi ve kopan saçlarının şokuyla ağlamaya başladı. Koşarak uzaklaştığı kuaför salonundan hastaneye oradan da emniyete gidip şikayetçi olup İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurdu. Yalçın'ın avukatı, "Müvekkilim çalışan, genç ve bakımlı bir kadındır. Bu olay müvekkilimin hem canını yakmış, hem de derinden yaralamıştır" dedi. Kuaför hakkında 'yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.