Osmaniye’de muhtar dehşeti: Nişanlı çift düğünde yaralandı

Yere çarpan tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına saplandı. Paniğe kapılan misafirler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili, Muhtar Emre Ozan Güvel gözaltına alındı.