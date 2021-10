Otomobil at arabasını çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine bağlı Saygın Kırsal Mahallesi yakınlarında bulunan yolda seyir halinde ilerlemekte olan otomobil, yol üstünde bulunan at arabasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarında bulunan şarampole uçarken, at arabası ise parçalandı. Yaşanan kazanın ardından iki tarafında maddi hasara uğradığı kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi ve at arabasına bağlı olan at yaralandı. Çevredekilerin yardıma koştuğu kazada yaralılar için sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye tedavi edilmek üzere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. Meydana gelen kazanın ardından yapılan incelemeler sonrası, at arabası ve otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.