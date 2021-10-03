Sazlık alanda çıkan yangın muz serasına zarar verdi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde Marina sokakta muz seralarının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kuru sazlıkta hızla yayılan alevler bir süre sonra çevresindeki muz serasına sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yangının söndürmek için gelen itfaiye ekiplerine de destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yükselen alevler bölgedeki bir muz serasının batı cephesindeki naylon örtü ile yakınındaki muz ağacı ve meyvelerine zarar verdi.

Yangını fark ederek itfaiyeyi aradığını belirten Serdal Doğan, "Nasıl oldu bilmiyoruz. Seranın her tarafı şuanda yanmış durumda. Elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık arkadaşlarla" dedi.

Polis ekipleri ise yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattığı bildirildi.