‘Sezen asıl şimdi öldü’

Olay, geçen 26 Mart'ta Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile 17 yaşındaki Sezen Ünlü, birlikte yaşadığı Anıl Yolum (24) tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Acılı baba Serdar Ünlü kızının, 'Ölürsem organlarımı bağışlayın' vasiyetini yerine getirdi ve kızının gözlerini ve korneasını bağışladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıl Yolum hakkında 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle iddianame hazırladı. İddianame İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÇOCUK SENDEN DEĞİL

Anıl Yolum ifadesinde, "Sezen'in sosyal medya hesabına girdim. Uygar Esat Şengül isimli şahıstan 'Oo Sezen hanım geldiniz mi bugün buluşacaktık sözde' mesajı geldiğini gördüm ve Sezen ile tartışmaya başladık. Sezen tartışma sırasında bana 'ben seninle barışmak istemiyorum. Çocuk da senden değil, ben Esat ile birlikteyim' dedi. Bunun üzerine cebimdeki bıçağı çıkardım ve Sezen'e sapladım" demişti.

EŞİNİN INSTAGRAM HESABINA GİRMİŞ

Anıl Yolum'un cinayetin ardından öldürdüğü eşinin cep telefonunu eline alarak instagram hesabına girdiği, Sezen Ünlü'nün hesabında bulunan Uygar Esat Şengül isimli kişiye, "Buluştuğumuz yere gel" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Şengül ise ifadesinde, "Olay günü Sezen'in instagram hesabından bana, 'buluştuğumuz yere gel' diye mesaj geldi. Daha önce hiç buluşmadığımız için mesajı Sezen'in göndermediğini düşündüm. Sezen'in hamile olduğunu bildiğim için sadece sosyal medya üzerinden arkadaşça görüştük. Öldürüldüğünü de sosyal medya üzerinden öğrendim" dedi. Esat Şengül'ün ifadesiyle birlikte Yolum'un şüphelerinin yersiz olduğu anlaşıldı. Ayrıca İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Sezen Ünlü'nün karnındaki bebekten alınan DNA örnekleri, Anıl Yolum'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Yapılan incelemede bebeğin babasının Yolum olduğu tespit edildi.

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan baba Serdar Ünlü, "Kızımın katili sözleriyle kızımı bir kez daha öldürdü. Aldatma şüphelerinin yersiz ve uydurma olduğunu bir kez daha gördük. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Hiç hapisten çıkmasın. Umarım tahrik indirimi almaz. Adalete güveniyorum. Bize hayatı zindan etti. Onun da hayatı cezaevinde cehenneme dönsün. Benim de kızımın da öteki dünyada iki elimiz yakasında olacak" diye konuştu.