2021 Sıfır Engelli Araç Fiyatları | Sınıflarına Göre ÖTV İndirimi İle Alınan Engelli Araç Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

Engelli vatandaşlar için düzenlenen sıfır araç kampanyası 2021 yılında da rağbet görmekte. Bu indiriminden faydalanmak için sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip araçlar tercih edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere normal şartlarda ÖTV fiyatına artı olarak yüzde 18'lik bir KDV de eklenmektedir. Ancak engelli raporu ile alınan araçlarda yüzde 40'a varan bir indirim söz konusu olmaktadır.

SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

Engelli vatandaşlar sıfır araç almak isterseler, devletin düzenlemiş olduğu ÖTV indiriminden yararlanabilirler. Bunun için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlardan biri alınabilecek araç türleridir. İşte ÖTV Kanunu'na göre araç türleri:

1600 cm³ ya da altında motor silindir hamine sahip otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.03 pozisyonunda yer alanlar)

Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ ya da altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pick-up, panelvan vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.04 pozisyonunda yer alanlar)

Motosikletler (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.11 pozisyonunda yer alanlar)

Bir diğeri ise engelli raporu %40 ve üzeri olan kişilerin kendi, engelli raporu %90 üzeri olan kişilerin kendi ve 3. dereceye kadar yakınlarının satın alabilmesidir. Engel sebebi dikkate alınmamaktadır.

ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI

Engellilere özel araç fiyat listesi her yıl model ve araç özelliklerine göre değişebilmektedir. Silindir hacmine göre ÖTV oranları şu şekildedir:

Silindir Hacmi Vergisiz Satış Tutarı ÖTV KDV 1600 cm³'e kadar 85.000 TL'ye kadar %45 %18 1600 cm³'e kadar 85.000 TL - 130.000 TL arası %50 %18 1600 cm³'e kadar 130.000 TL üzeri %80 %18 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL'ye kadar %130 %18 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL üzeri %150 %18 2000 cm³ üzeri Tutar sınırı yok %220 %18

ÖTV indirimli araç fiyatları hesaplaması yapalım. Örnek bir otomobil hesaplayacak olursak; 1600 cm³'e kadar motor silindir hacmi olan ve satış bedeli 250.000 TL olan aracın ham bedeli 132.415 TL olarak hesaplanır. Aracın ham bedeli üzerinden %18 KDV tutarını hesaplayıp ham bedele ekleme yapılacaktır.

Yani;

132.415*1.18= 156.250* TL olur. Bu arada araç fiyatları bayiye göre değişiklik gösterebileceğini hatırlatmak isteriz.

ENGELLİ RAPORU İLE ARAÇ ALIMINDA ÖTV İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Engelli vatandaşlar sıfır araç almak için önce fiyat araştırması yapmaktadırlar. Fiyatlar alınacak aracın modeline ve özelliklerine göre değişmektedir. Eğer fiyat hesaplaması yapmak istiyorsanız İnternet üzerinden https://otvhesapla.engelliler.gen.tr/ bu adrese tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.