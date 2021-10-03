Silah kaçakçılarını süngü yakaladı

Hatay İl Jandarma alay Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı istihbari çalışma neticesinde N.A. ve K.A.'nın Suriye'den temin ettikleri silahla Kıyıgören Mahallesi'nde bulunan askeri yasak bölgeden yasa dışı yollarla ülkeye getirecekleri bilgisini aldı.

Söz konusu bölgede operasyon düzenleyen Jandarma, askeri yasak bölgeye yakın bir yerde bir traktörü durdurdu. Traktörün römorgunda mühimmat arama köpeği Süngü'nün yardığı ile yapılan aramada çeşitli çaplarda 8 adet tabanca ile 9 adet şarjör ve 1 adet susturucu ele geçirildi. Olayla ilgili N.A. ve K.A. gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden N.A. tutuklanırken, K.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.