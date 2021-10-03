Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silah kaçakçılarını süngü yakaladı
Giriş Tarihi: 3.10.2021 16:31

Silah kaçakçılarını süngü yakaladı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Silah kaçakçılarını süngü yakaladı

Hatay’ın Suriye sınırında silah kaçakçılığı yapan şahıslar Jandarma’nın mühimmat arama köpeği Süngü’ye yakalandı. Jandarma çeşitli çaptaki 8 tabancaya el koyarken, gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Hatay İl Jandarma alay Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı istihbari çalışma neticesinde N.A. ve K.A.'nın Suriye'den temin ettikleri silahla Kıyıgören Mahallesi'nde bulunan askeri yasak bölgeden yasa dışı yollarla ülkeye getirecekleri bilgisini aldı.

Söz konusu bölgede operasyon düzenleyen Jandarma, askeri yasak bölgeye yakın bir yerde bir traktörü durdurdu. Traktörün römorgunda mühimmat arama köpeği Süngü'nün yardığı ile yapılan aramada çeşitli çaplarda 8 adet tabanca ile 9 adet şarjör ve 1 adet susturucu ele geçirildi. Olayla ilgili N.A. ve K.A. gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden N.A. tutuklanırken, K.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silah kaçakçılarını süngü yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA