Son dakika: Burdur’da 4.2’lik deprem! AFAD açıkladı

Son dakika haberleri... Burdur ilimizde deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.2 olduğu belirtiliyor.
AFAD sarsıntının Burdur-Bucak merkezli gerçekleştiğini, büyüklüğün 4,2 olduğunu ve yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti. Öte yandan gelen son dakika açıklamasında "Bucak ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
#DEPREM: Burdur'un Bucak ilçesinde saat 10.15'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 3, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 3, 2021
AKYAYLA-(BURDUR) https://t.co/f0QUbzFbmr
03.10.2021, 10:15:08 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 2.2 km#Kandilli