Son dakika: Burdur’da 4.2’lik deprem! AFAD açıkladı

Son dakika haberleri... Burdur ilimizde deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.2 olduğu belirtiliyor.

AFAD sarsıntının Burdur-Bucak merkezli gerçekleştiğini, büyüklüğün 4,2 olduğunu ve yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti. Öte yandan gelen son dakika açıklamasında "Bucak ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.