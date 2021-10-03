Son dakika: Devrilen MHP midibüsünden yeni görüntüler! 2 kişi hayatını kaybetti

Güner, ziyaret sonrası gazetecilere, araçta 21 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin vefat ettiğini söyledi.

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Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirten Güner, şunları söyledi: "Sabah saat 07.45 sıralarında bu haber geldi. Belediye başkanımızın durumu iyi, tıbbi tedavisi yapılıyor. Yaralılardan ikisinin daha fazla tıbbi ihtiyacı var, ameliyata alındı. Cumhuriyet savcısı burada, konunun adli ve idari yönünü takip ediyor, hepimize geçmiş olsun."