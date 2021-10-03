Soprano doktordan opera ninni albümü

Medilife Çapa Hastanesi'nde çalışan Kuyumcubaşı, 19 yıllık hekim. Amcasının eski İstanbul ve Opera ve Bale sanatçısı Bedri Kuyumcubaşı olduğunu, annesi Anna Kuyumcubaşı'nın ise ressam olduğunu belirterek, sanatçı kişiliğinin aileden geldiğini belirtiyor. Bu nedenle tıp fakültesi yıllarında opera ve şan eğitimi alan Kuyumcubaşı, opera sevdalısı. Hastalarına bir yandan şifa dağıtırken, bir yandan da seslendirdiği operalarla "Müzik ruhun gıdasıdır" sözünü gerçeğe dönüştürüyor. Çıkarttığı 'The Sound Of Dreams' adını verdiği albümde 8 arya söylüyor.

İLK KIZINA SÖYLEDİ

Kızına da Arya ismini veren Dr. Kuyumcubaşı, neden çocuklara özel olarak masallardan bir arya albümü çıkardığını şöyle anlatıyor: Arya doğduğunda ona geleneksel ninniler yerine hep Mozart gibi ünlü bestecilerin aryalarını çeşitli masallarla harmanlayarak, daha hafif bir ses tınısıyla söyledim. Kızım Arya hep bu opera ninnilerle büyüdü. Şimdi 7 yaşında. Annem, 'Neden bu ninnileri albüm yapmıyorsun' deyince, albümü hazırlamaya karar verdim.

GELENEKSEL NİNNİ YERİNE OPERA NİNNİ

Yapılan araştırmalara göre bebeklere yumuşak tınılı müzikler söylendiğinde daha relaks bir hale geçtiklerini gösterdiğini söyleyen Kuyumcubaşı, "Her kültürde ninniler var ama klasik müzik bazlı ninniler yok. Bu tarz müzikler, bebeklerin ve çocukların beyin gelişimini olumlu olarak etkilediği yapılan bilimsel çalışmalarla da ortaya konuyor" dedi. Şan hocası Murat Cem Orhan ile yaptıkları çalışmalar ile operadaki tempoyu yavaşlattıklarını belirterek "Masal bazlı bir albüm çıktı ortaya" diye konuştu.

YUMUŞAK BİR DİNLETİ

Kuyumcubaşı, çocuklarını uyuturken yetişkinlerin de keyifle dinleyebileceği opera aryalarını özenle seçtiklerini ve flüt, arg gibi enstrümanlarla daha yumuşak bir dinleti hazırladıklarını belirtti. Çeşitli dillerde 8 parçalık albüm, Mozart gibi ünlü besteciler ve çeşitli masallar ile hazırlandı.

Kuyumcubaşı, yaptığı resimlerle de dikkatleri çekiyor. Ayrıca, kullanılmış ürünlerden yepyeni ürünler yaratarak, yaşanmış parçaları, tekrar yaşama kazandıran bir sanatçı.