Türkiye aşılamada 110 milyon doza ulaştı

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi. saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, dün saat 09.15 itibarıyla 53 milyon 959 bin 758 birinci doz, 44 milyon 807 bin 667 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam sayı 110 milyon 201 oldu. Son verilere göre, Ankara
'da iki doz aşılanma oranı yüzde 74'e, İstanbul
'da yüzde 67,8'e, İzmir
'de yüzde 76,3'e ulaştı.
'AVRUPA'DA BIRINCI SIRADAYIZ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye
'nin Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa
'da birinci olduğunu bildirdi. Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün 110 milyon dozu aştık! Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin
ve ABD
ile yine yüksek nüfuslu ülkeler var" ifadelerini kullandı. Türkiye, aşı tedarikinin de hızlanmasıyla haziranda toplumsal aşılama çalışmalarında en yoğun dönemine geçti. Sırasıyla 50 yaş, 40 yaş, 35 yaş, 30 yaş ile 25 yaş ve üzerindekilerin aşılaması için sistemde tanımlama yapıldı. 25 Haziran itibarıyla da 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak Kovid-19 aşılarını olmaya başladı.
AŞI TERCIHI SUNULUYOR
Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes Kovid-19 aşısını olabilirken, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor. Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarında da hızlı artışlar kaydedildi. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı mayısta 30 milyon, haziranda ise 50 milyon dozu aştı. Türkiye, temmuzda ise toplam aşılamada 70 milyon doza ulaştı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ağustos sonu itibarıyla 90 milyonu geçmişti. AA
KOCA'DAN 10 İLE VAKA ARTIŞI UYARISI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu. Bir önceki haftaya kıyasla Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan illerin durumunu da paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti: "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Tedbirler vazgeçilmez."