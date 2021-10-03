Van’da uyuşturucu operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması

faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van'ın Tuşba İlçesinde tespiti yapılan bir işyerinde Narkotik Dedektör köpeği "Zeus" ile yapılan aramada 180 paket halinde 91 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Van'ın Başkale İlçesinde 1 çuval içerisinde 22 paket halinde 16 kilo 572 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.