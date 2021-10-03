Z kuşağı nedir? Onları nasıl daha iyi anlayabiliriz?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan; son dönemde yeni nesil gençliğin tanımı olarak kullanılan Z kuşağını anlattı.

BABY BOOMERS NEDİR?

İlk tanımlamalar 1946-1964 yılları arasında doğan 'Baby Boomers- Patlama kuşağı' olarak isimlendirilen nesil olduğunu belirten Erdoğan; Bu şekilde isimlendirilmesinin nedeni ise nüfus artış hızıyla ilişkilendirilmiştir. Teknoloji yaygın olmadığı için çoğu zaman işlerini kendi kendilerine yapmak durumunda kalmışlardır." dedi.

X KUŞAĞI NEDİR?

1965-1979 yılları arası doğanlara 'X Kuşağı' denildiğini kaydeden psikiyatrist Erdoğan; "Geçiş dönemi çocukları olarak adlandırılan X kuşağı kurallara uyumlu, sadık ve çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor." şeklinde konuştu.



Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan

Y KUŞAĞI NEDİR?

Erdoğan; 1980-1999 yılları arası doğanlar 'Y Kuşağı' olarak adlandırılmaktadır. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliğini taşırlar." dedi.

Z KUŞAĞI NEDİR?

Teknoloji dostu, bireysel, girişimci, rahat, küreselleşmeye başlayan neslin ise Z kuşağı olduğunu söyleyen Erdoğan; "2000 yılından sonra doğanlar için tanımlanan 'Z Kuşağı' ise teknolojiyle yaşayan, teknolojiyle doğduğundan itibaren iç içe, birden fazla işi aynı anda, kısa sürede ve titiz biçimde yerine getirebilme yeteneğine sahiptir. Özellikle teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler bu kuşağın bireysel özelliklerinin diğer kuşaklardan ayrılmasına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Z KUŞAĞININ SORUNLARI NELERDİR?

Teknolojik, ileri görüşlü, aynı anda birçok işle ilgilenebilen tanımlamalarla anılan neslin nasıl ruhsal yakınmalar ile gündeme geldiğini de değerlendiren Erdoğan; "Bu kuşak için beklentilerimizin hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu Z kuşağının ebeveyni çocuk gelişiminde daha aktif rol oynadı, çocuklarını bireyselleşme yönünde destekledi. Ancak yapılan çalışmalar Z kuşağının ruhsal yakınmalarının (depresyon anksiyete bozuklukları gibi) diğer kuşaklara göre daha yüksek oranlarda olduğunu bildirmiştir." dedi.

Erdoğan; "Bu durumun nedenleri hakkında dile getirilenler ise bu neslin işsizliği, alım gücünün azaldığını görmüş olması ayrıca bu durum karşısındaki kaygılı ebeveynlerine tanıklık etmesi, endişeye kapılmasına destek olmuştur." diye konuştu.

Z KUŞAĞININ EBEVEYNLERİ NE YAPACAK?

Beklenti anksiyetesi, gelecek kaygısı, doğal afetler ve pandemi ile bu belirtilerin de artışa geçtiğine dikkat çeken Erdoğan; "Pandemi ile sosyalliğin bu denli azaldığı bir ortamda Z kuşağına biraz daha kulak verilebilir. Bunun için ise bu kuşağı yargısız ve empatik bir şekilde dinlememiz ve anlamamız bizlere yol gösterici olacaktır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan açıklamasında ayrıca ifadelere yer verdi: "Teknoloji bağımlılığı veya aşırı kullanımın önlenmesi için ebeveynlerin çocuklarını akılcı internet kullanımı yönünde bilgilendirmeleri ve bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapmalıdırlar. Sosyal izolasyon konusunda ise pandemi unutulmamalı ve psikolojik etkilenmelerinin hafife alınmaması düşünülebilir. Gerekirse psikolojik destek sağlanmalıdır. Değerlendirmelerde ise kesitsel değil boyutsal bakış açısıyla düşünürsek onları daha iyi anlayabiliriz."