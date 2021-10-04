2 kişiyi öldürüp, intihar etti

KONYA
'NIN Akşehir
ilçesinde iki ayrı saldırıda 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs ardından intihar etti. İddialara göre; Tacettin Ünal
dün saat 04.30 sıralarında, önceden aralarında husumet bulunan Memiş Er'in Çakıllar Mahallesi'ndeki evine geldi. Ünal, burada çıkan tartışmada Memiş Er ve eşi Gülsüm Er'e bıçakla saldırdı. Gülsüm Er, olay yerinde hayatını kaybederken, elinden ve boynundan yaralanan Memiş Er Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünal, kaçtıktan 3 saat sonra ise Karahüyük Mahallesi
Pirenli mevkiinde hayvancılık yapan Yaşar Ali Kıyılmaz
(38), ağılında kafasından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Yaptıkları çalışmada iki saldırının failinin de Tacettin Ünal olduğunu belirleyen jandarma ekipleri kısa süre sonra saldırıda kullandığı tüfekle intihar eden Ünal'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.