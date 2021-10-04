Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:48

27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’da 27 hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömer A., yakalanarak cezaevine konuldu.

Adana'da tutuksuz yargılandığı 'başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka kartı veya kredi kartı üretme, satma' suçundan 27 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onan Ömer A., teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Bunun üzerine Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. İnfaz ekipleri yaptığı çalışmada firari hükümlü Ömer A.'nın merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde gizlendiği tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Ömer A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA