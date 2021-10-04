27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da tutuksuz yargılandığı 'başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka kartı veya kredi kartı üretme, satma' suçundan 27 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onan Ömer A., teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Bunun üzerine Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. İnfaz ekipleri yaptığı çalışmada firari hükümlü Ömer A.'nın merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde gizlendiği tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Ömer A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.