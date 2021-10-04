3 günlük kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta 23 Eylül günü 3 günlük evli olan Zeynep Yonca Sönmez ile Mehmet Sönmez çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Sönmez, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.