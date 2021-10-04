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Giriş Tarihi: 4.10.2021

4 yılda 38 bin nikâh müftülüklerce kıyıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
4 yılda 38 bin nikâh müftülüklerce kıyıldı
Evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmî nikâh kıyma yetkisi vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 4 yılda 38 bin 53 çiftin nikâh akdi il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirildi. Müftülüklerce en çok nikâh akdi yapılan il ise Diyarbakır oldu. 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 2017 yılında düzenleme yapılmış, bu düzenleme ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti. Evlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişikle ile hangi müftülüklerin resmî nikâh kıyabileceği İçişleri Bakanlığınca düzenlenmişti. Diyarbakır'ı sırasıyla; 3 bin 258 ile İstanbul, bin 855 ile Ankara, bin 720 ile Konya, bin 402 ile Van, bin 249 ile Mardin ve bin 74 ile Kahramanmaraş takip etti.
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4 yılda 38 bin nikâh müftülüklerce kıyıldı
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