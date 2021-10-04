Ah be Can! Daha 16 yaşındaydı...

Sürücü Çağlar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 49 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 21 gündür tedavi gören Menteşe Mesleki Eğitim Merkezi 9'uncu sınıf öğrencisi Can Polat Yöndem, bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Haberi alan baba Erol Yöndem ve anne Meryem Yöndem gözyaşlarına boğuldu. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Yöndem'in cenazesi, kırsal Gazeller Mahallesi'ne getirildi. Mahalle Camii'nde düzenlenen cenazeye Muğla Valisi Orhan Tavlı, protokol üyeleri ile vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazın ardından Yöndem'in cenazesi, Gazeller Mezarlığı'nda toprağa verildi.