Aira’dan kalp hastalığına kocaman bir tekme

30 yaşındaki 2 çocuk annesi Ruth Chinelo Onu, üçüncü bebeğine hamileyken hiçbir sorunu yoktu. Kız bebeklerini sağlıkla kucaklarına alacakları günü bekliyorlardı. Nijerya'daki doktorlar bebeğinin kalp anomalisi ile dünyaya geleceğini aileye söylememişti. Fakat Airaluchukwu Onu, 3 aylık olduğunda bir anormallik olduğu anlaşıldı. Uyuyamıyordu, çok hızlı nefes alıp veriyordu, kilo alamıyordu ve sürekli ağlıyordu. Annesi sürekli gittikleri doktorlara, "Acı mı çekiyor, yoksa yoruluyor mu?" diye soruyordu.





Araştırmaya başladılar. Nijerya'da bu ameliyatın risklerinden ve başarılı olamama ihtimalinden aileye bahsedildi. Bu ameliyatın çok büyük riskleri vardı. 9 aylık Airaluchukwu Onu, gün geçtikçe vakit kaybediyordu. Aira, Afrika'da ameliyat olamayınca annesi ile birlikte Türkiye'ye geldiler. Günler süren hazırlık sürecinin ardından ameliyat ve ameliyat sonrası iyileşme süreci planlandı. 3 saatlik bir ameliyatın sonunda Aira sadece 18 saat yoğun bakımda kaldı ve hızla iyileşme gösterdi. 5. gün taburcu olabilecek duruma geldi. Artık rahat nefes alıp veriyor, uyuyor ve en önemlisi de gülen gözlerle etrafına bakıyor.

"AMELİYAT RİSKLİYDİ, 18 SAAT SONRA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI"

Amerika'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek, Aira'nın ameliyatını gerçekleştiren ekibin başındaki isim. Prof. Dr. Sertaç Çiçek, Aira'nın ameliyat ve iyileşme sürecini şu sözlerle anlattı: "Aira, 9 aylık. Doğumundan 2 ay sonra annesi özellikle çok sık nefes alıp verme, iyi beslenememe, kilo alamama gibi şikayetleri nedeniyle bir doktora başvurmuş. Ülkelerinde yapılan tetkiklerinde atriyoventriküler septal defekt dediğimiz ciddi bir doğumsal kalp anomalisi saptanmış. Normalde kalbin iki tane sağ ve sol odacığı var; birer alt, birer üst yani toplam 4 odacığı var. Bu alt ve üst odacıklar arasında da kan akımını düzenleyen bizim kapak dediğimiz yapılar var. Bu çocukta hem üst odacıklar arasında, hem alt odacıklar arasındaki duvarlarda büyük delikler vardı.





Normalde iki tane olması gereken kapak da tek idi. Ve bu kapağın da fonksiyonları bozuktu. Bu sorunları olan çocukların akciğer basınçları çok yükselir. Erken tedavi edilemezlerse, kalıcı akciğer damar hastalığı dediğimiz bir tablo gelişir ve bu geliştiği zaman da herhangi bir ameliyatla tedavi şansını kaybederler. Özellikle bu hasta grubunda hızlı gelişebilen bir problem olduğu için çocukları biz genellikle 3-6 ay arasında ya da daha erken ameliyat etmeyi tercih ediyoruz. Bu ameliyatlar yani özellikle de akciğer basınçları çok yüksek ve geç kalındıysa yüksek riskli ameliyatlar. Biz ameliyatı ekip olarak planladık, 3 saatte gerçekleştirdik. Hastamız 18 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya geçti. 5. gün taburcu olabilecek duruma geldi. Şu an için ikinci bir ameliyata ihtiyacı yok. Yaşıtları gibi de normal hayatını sürdürebilecek."