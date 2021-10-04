Antalya'da eşi öldürmeye çalışmıştı: Aslı yaşadığı dehşeti anlattı! "Kan aksın bırak.."

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, Soner K.'nin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılması istendi. Soner K., iddianamenin kabul edildiği Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ömür boyu hapsi istenen Soner K. duruşmaya SEGBİS ile katılırken, mağdur Aslı K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Soner K. savunmasında eşine yönelik herhangi bir yaralama eyleminde bulunmadığını belirterek, "Evde eter ve silah bulunmuş. Şikayetçinin kendi kendini yaralamış olma ihtimalini yüzde 80 olarak görüyorum" dedi.

"KAN AKSIN BIRAK GEBERİP GİDECEKSİN."

Aslı K. ise ifadesinde, olay günü saat 08.10 civarında daire kapısını açmasıyla birlikte birinin üzerine çullandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Ne olduğunu anlayamadım. Elinde bıçak vardı. Karşı koymaya çalışırken sağ baş parmağım kesildi. Sanık beni itti. 'Konuşacağız. Gebertirim seni' dedi. Yanında sırt çantası vardı. İçinden silah çıkardı. Akşam 22.30'a kadar protokol yapmak üzere görüştük. Onun istemiyle kendi el yazımla protokolü kayda aldım. Kan şekerinin düştüğünü söyledi. Ben de bir şey yemediğimiz için mutfağa yöneldim. Dolaptan pişmiş makarnayı çıkartıp, ısıtmak için ocağa yöneldiğimde arkadan ağzıma bir bez kapattı. 'Ne yapıyorsun sen' deyip, bezi sıyırdım. Bunun üzerine 'Özür dilerim. Ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ağlamaya başladım. Ses duyulmasın diye beni yatak odasına götürdü. Ayaktayken, başımı göğsüne yasladı. 'Özür dilerim' dediği esnada bıçağı sağ göğüs altına sapladı. 'Ne yaptın?' dediğimde 'Ben sana gelme, gebetirim demedim mi?' dedi. Yatağın üzerindeki sabahlıkla yarama tampon yapmaya başladım. Tampon yaptığım malzemeyi 'Kan aksın bırak. Geberip gideceksin. İt gibi geberip gideceksin' dedi. 3-4 kez ağzımı burnumu kapatmak suretiyle boğmaya çalıştı. En son bir poşeti yüzüme kapattı. Çekmecedeki 14 tansiyon ilacını bana ikişerli üçerli içirdi. Sonra defteri getirdi ve 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' diye yazmamı ve imza atmamı istedi. Sabaha doğru tansiyon ilacının etkisiyle nabzım zayıftı. Sanığın gittiğini anladım. Komşum A.G.'yi aradım. A.G. yedek anahtarla içeri girdi. Sanıktan şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.